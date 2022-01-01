Обучение Data Science без формул на тренажере Data Master Azforus

В отличии от нейронных сетей Data Master Azforus работает с малыми выборками - десятки, сотни объектов, сотни показателей. И при этом решение абсолютно прозрачно для пользователя: набор самых значимых показателей ранжирован от сильнейшего к слабому.

Границы по каждому показателю покажут, к чему надо стремиться в развитии бизнеса. Объект с плохим прогнозом получит четкий план, по которому его можно перевести в группу с благоприятным прогнозом (прибыльность).





Наша программа поможет вам создать рекомендательную систему - вычислить ключевые параметры - всего за 15-30 минут (зависит от объемов таблицы).

Достаточно запустить подготовленную в ДМА таблицу в режим Автоклассификации, и вы получите наглядный отчет с красивыми четкими диаграммами.

