Обучение Data Science без формул на тренажере Data Master Azforus

вместе с Data Master Azforus
Хотите увеличить эффективность
аналитики?
Получите анализ вашей базы данных и вместе с ним
четкий план действий
Data Master Azforus подходит вам,
если вы:
Что такое Data Master Azforus
Data Master Azforus (DMA) – Персональный Искусственный Интеллект – программный комплекс методов машинного обучения без кода, позволяющий всем пользователям ПК самостоятельно делать анализ своих баз данных.
Вы сможете без знания математики и языков программирования находить ключевые показатели в своей сфере деятельности и использовать их в своей стратегии.
Например,
В отличии от нейронных сетей Data Master Azforus работает с малыми выборками - десятки, сотни объектов, сотни показателей. И при этом решение абсолютно прозрачно для пользователя: набор самых значимых показателей ранжирован от сильнейшего к слабому.
Границы по каждому показателю покажут, к чему надо стремиться в развитии бизнеса. Объект с плохим прогнозом получит четкий план, по которому его можно перевести в группу с благоприятным прогнозом (прибыльность).
Наша программа поможет вам создать рекомендательную систему - вычислить ключевые параметры - всего за 15-30 минут (зависит от объемов таблицы).
Достаточно запустить подготовленную в ДМА таблицу в режим Автоклассификации, и вы получите наглядный отчет с красивыми четкими диаграммами.
Как это работает
1. Подготавливаете таблицу по нашим рекомендациям. Мы предоставляем пошаговую инструкцию и видеоуроки.
2. Загружаете в программу.
3. На одном экране - 9 методов МО, ансамбль лучших из них, результаты распознавания на скользящем контроле, диаграмма и ROC-кривые.
А чтобы вам было легче во всем разобраться, мы приготовили обучающий курс, который проведет вас через все технические нюансы.
Тарифы
DMA. Стартовый
15 000 руб
1. Вы получаете доступ к урокам и программе.
2. Изучаете в свободном режиме.
3. Получаете доступ в чат в Телеграмме, в котором вы сможете задавать вопросы.
Если вы захотите перейти на другой тариф, оплата за предыдущий тариф учитывается.
DMA. С поддержкой
60 000 руб
1. Вы получаете доступ к урокам и программе.
2. Изучаете в свободном режиме.
3. Получаете доступ в чат в Телеграмме, в котором вы сможете задавать вопросы.
4. Груповой созвон в Зуме или Скайпе раз в неделю с подробными ответами и демонстрациями, как работать с программой в течение 3-х месяцев.
Если вы захотите перейти на другой тариф, оплата за предыдущий тариф учитывается.
DMA. Под ключ
От 220 000 руб
Мы приходим к соглашению, подписываем договор.
После этого вы присылаете обезличенную базу данных, мы проводим анализ и выдаем вам полученный результат в виде подробного отчета с объяснениями.
Индивидуальное предложение
Кроме того, создадим собирательный портрет (аватар) вашего клиента для инфобизнеса и бизнеса оффлайн.
Благодаря тщательной проработке характеристик, вы в разы увеличите точность и эффективность целевого предложения, что благоприятно скажется на рекламной кампании.
Наши преимущества
Кто мы такие
Команда Azforus состоит из известных российских ученых, имеющих большое число публикаций. Также есть и молодые ученые — студенты, аспиранты ведущих ВУЗов столицы и программисты.
Опыт работы сотрудников компании в области машинного обучения и методов Data Science насчитывает уже более 20 лет.
За это время решено большое количество задач диагностики и прогнозирования, сделано множество публикаций в ведущих журналах соответствующего профиля.
Здесь вы можете найти их перечень и некоторые ссылки на них.
Мы работаем как с российскими,так и с зарубежными партнерами
Как с нами связаться
ТЕЛЕФОН
8(903)253-84-23
8(985)745-22-52
8(499)245-22-18
azforusltd@yandex.ru