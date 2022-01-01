Обучение Data Science без формул на тренажере Data Master Azforus

Азфорус

azforusltd@yandex.ru

azforusltd@yandex.ru

вместе с Data Master Azforus

Хотите увеличить эффективность

 аналитики?

Получите анализ вашей базы данных и вместе с ним 

четкий план действий

Data Master Azforus подходит вам, 

если вы:

Имеете много информации

в базах данных

Собираете информацию о ваших клиентах и ведете учет процессов несколько лет

Хотите развиваться

Но анализ  с помощью Excel уже не помогает, а нейронные сети не годятся для дальнейшего развития и масштабирования

Хотите достичь успеха

Готовы использовать новые оригинальные подходы для внедрения изменений и 

развития  дела

Что такое Data Master Azforus

<p> Программный комплекс Data Master Azforus. </p><p>Кликните на картинку, чтобы открыть ее в новом окне.</p>

Программный комплекс Data Master Azforus. 

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Data Master Azforus (DMA) – Персональный Искусственный Интеллект – программный комплекс методов машинного обучения без кода, позволяющий всем пользователям ПК самостоятельно делать анализ своих баз данных.


Вы сможете без знания математики и языков программирования находить ключевые показатели в своей сфере деятельности и использовать их в своей стратегии.

Например,

В отличии от нейронных сетей Data Master Azforus работает с малыми выборками - десятки, сотни объектов, сотни показателей. И при этом решение абсолютно прозрачно для пользователя: набор самых значимых показателей ранжирован от сильнейшего к слабому. 

Границы по каждому показателю покажут, к чему надо стремиться в развитии бизнеса. Объект с плохим прогнозом получит четкий план, по которому его можно перевести в группу с благоприятным прогнозом (прибыльность). 


Наша программа поможет вам создать рекомендательную систему - вычислить ключевые параметры - всего за 15-30 минут (зависит от объемов таблицы). 

Достаточно запустить подготовленную в ДМА таблицу в режим Автоклассификации, и вы получите наглядный отчет с  красивыми четкими диаграммами.

Как это работает

1. Подготавливаете таблицу по нашим рекомендациям. Мы предоставляем пошаговую инструкцию и видеоуроки.

<p>Данные о продажах</p>

Данные о продажах

2. Загружаете в программу.

<p>Данные в DMA</p>

Данные в DMA

3. На одном экране - 9 методов МО, ансамбль лучших из них, результаты распознавания на скользящем контроле, диаграмма и ROC-кривые. 

<p> Результат анализа</p>

Результат анализа

А чтобы вам было легче во всем разобраться, мы приготовили обучающий курс, который проведет вас через все технические нюансы.

Ссылка на это место страницы: #price

Тарифы

DMA. Стартовый

15 000 руб

1. Вы получаете доступ к урокам и программе. 

2. Изучаете в свободном режиме. 

3. Получаете доступ в чат в Телеграмме, в котором вы сможете задавать вопросы.


Если вы захотите перейти на другой тариф, оплата за предыдущий тариф учитывается.

DMA. С поддержкой

60 000 руб

1. Вы получаете доступ к урокам и программе. 
2. Изучаете в свободном режиме. 
3. Получаете доступ в чат в Телеграмме, в котором вы сможете задавать вопросы.

4. Груповой созвон в Зуме или Скайпе раз в неделю с подробными ответами и демонстрациями, как работать с программой в течение 3-х месяцев.


Если вы захотите перейти на другой тариф, оплата за предыдущий тариф учитывается.

DMA. Под ключ

От 220 000 руб

Мы приходим к соглашению, подписываем договор.

После этого вы   присылаете обезличенную базу данных, мы проводим анализ и выдаем вам полученный результат в виде подробного отчета с объяснениями.

Индивидуальное предложение

Кроме того, создадим собирательный портрет (аватар) вашего клиента для инфобизнеса и бизнеса оффлайн.
Благодаря тщательной проработке характеристик, вы в разы увеличите точность и эффективность целевого предложения, что благоприятно скажется на рекламной кампании.

Наши преимущества

Наглядность
Мы готовы провести показательный БЕСПЛАТНЫЙ анализ. Это наглядно покажет, насколько удобны наши оригинальные алгоритмы прогнозирования.

Достоверность

Благодаря верификации с помощью перестановочного теста мы гарантируем строгую математическую достоверность найденных закономерностей.

Прозрачность

Полная прозрачность получаемого решения. Самые информативные показатели выходят на первый план, обеспечивая решение ваших проблем. 

Результативность

Применение методов Big Data повышает себестоимость компании в разы.
Ссылка на это место страницы: #service

Кто мы такие

Команда Azforus состоит из известных российских ученых, имеющих большое число публикаций. Также есть и молодые ученые — студенты, аспиранты ведущих ВУЗов столицы и программисты.
Опыт работы сотрудников компании в области машинного обучения и методов Data Science насчитывает уже более 20 лет. 
За это время решено большое количество задач диагностики и прогнозирования, сделано множество публикаций в ведущих журналах соответствующего профиля.
Здесь вы можете найти их перечень и некоторые ссылки на них.

Мы работаем как с российскими,так и с зарубежными партнерами

Ссылка на это место страницы: #contact

Как с нами связаться

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ТЕЛЕФОН

8(903)253-84-23

8(985)745-22-52

8(499)245-22-18

EMAIL

azforusltd@yandex.ru

DMA. Стартовый

DMA. С поддержкой

DMA. Под ключ

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Азфорус

azforusltd@yandex.ru

azforusltd@yandex.ru